Пропавшая в Екатеринбурге девочка нашлась

Девочка, пропавшая в Екатеринбурге вчера утром, нашлась. Об этом сообщили в соцсети волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Информацию «Новому Дню» подтвердили в екатеринбургской полиции. «Найдена, везут в отдел для встречи с родителями», – сказали в ОП № 2.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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