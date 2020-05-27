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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 27 мая 2020, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

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Пропавшая в Екатеринбурге девочка нашлась

Девочка, пропавшая в Екатеринбурге вчера утром, нашлась. Об этом сообщили в соцсети волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Информацию «Новому Дню» подтвердили в екатеринбургской полиции. «Найдена, везут в отдел для встречи с родителями», – сказали в ОП № 2.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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