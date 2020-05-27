МЧС: На Урал снова надвигается гроза со шквалистым ветром

В Свердловской области вновь ожидается непогода. Как сообщили в управлении МЧС России по региону, завтра, 28 мая, на Среднем Урале пройдет гроза с сильным дождем и шквалистым ветром, который будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду.

Напомним, в понедельник в Екатеринбурге и других городах региона прошла гроза с порывами ветра до 28 метров в секунду. В результате разгула стихии оказались обесточены десятки населенных пунктов, повалены сотни деревьев, кое-где было прервано движение транспорта. Ураган унес жизни четырех человек – в Екатеринбурге погиб мужчина, который работал на кране,и мужчина, которого ударило железными воротами на Уктусе; в Арамили скончался мужчина, на которого упал кусок кровли с двухэтажного здания, а в Полевском – женщина, которую придавило упавшим деревом.

Ураган в Екатеринбурге

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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