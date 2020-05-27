26 свердловских медиков получили страховую выплату за заражение коронавирусом

В Свердловской области 26 медицинских работников получили страховые выплаты после заражения Covid-19 на рабочем месте. Заявки от заболевших врачей и медперсонала поступают в фонд социального страхования практически ежедневно, сообщила на брифинге управляющая региональным отделением ФСС Елена Альшиц.

По ее словам, механизм назначения выплат пострадавшим медикам уже отлажен. Информация о страховых случаях поступает из разных источников – медицинских учреждений, СМИ и самих заболевших работников. На сайте фонда есть интерактивная форма обращения, которую заболевший медик может заполнить самостоятельно, и его заявка будет рассмотрена. Расследование страхового случая занимает одни сутки, решение принимает комиссия из трех человек – представителя фонда соцстраха, работодателя и представителя медучреждения, где был поставлен диагноз. Если факт заражения коронавирусом на работе подтверждается, документы и справка с диагнозом передается в фонд и на следующий день осуществляется выплата.

Елена Альшиц также отметила, что фонд берет во внимание и те случаи, когда Covid-19 заболели студенты медицинских вузов, работающих с больными пациентами по трудовому договору. Как ранее писал «Новый День», право на страховую выплату за заражение коронавирусом при исполнении рабочих обязанностей имеют врачи, средний и младший медперсонал и водители «скорой помощи». При остром заболевании Covid-19 положена выплата 68 тысяч рублей к оплате больничного листа. В случае потери трудоспособности страховка зависит от тяжести группы инвалидности – от 668 тысяч до 2 миллионов рублей. Если медицинский работник умер от коронавируса, его семье будет выплачена компенсация в размере 2,7 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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