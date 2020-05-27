Суд по ветклинике, которую хотят оштрафовать за работу не в тех масках, перенесли (ФОТО)

Сегодня в первоуральском городском суде состоялось заседание по делу ветеринарного центра, который Роспотребнадзор хочет оштрафовать на 500 тысяч рублей за то, что сотрудники клиники работали не в тех масках.

Нарушения в центре «Вет+» были выявлены в ходе проверки в конце апреля. Как было отмечено в протоколе, здесь «отсутствуют в достаточном количестве санитарно-гигиенические одноразовые маски», «отсутствуют бактерицидные рециркуляторы воздуха в магазине, который относится к ветклинике». Клиника все нарушения в рамках предписания устранила, но это не спасло их от судебного разбирательства. Организации был выдан акт об административном нарушении, которое квалифицируется по части 2 ст. 6.3 части КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В рамках данной статьи юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей

Сегодня на заседании суда выяснилось, что в акте осмотра Роспотребнадзора было указано – во время проверки производилась фото и видеофиксация. Но на суде её не представили. На резонный вопрос судьи «почему?», представитель надзорного ведомства заявила, что ее коллега сломала ногу, а кадры на рабочем компьютере сотрудницы.

Судья объявила вынужденный перерыв до первого июня.

Ветклинику хотят оштрафовать на полмиллиона за маски

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 27.05.20

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