Работали не в тех масках – ветклинике грозит штраф в полмиллиона (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске ветеринарному центру грозит штраф до 500 тысяч рублей за то, что сотрудники клиники работали в «неправильных» масках. Представители медицинской организации устранили нарушения в указанные сроки, однако надзорное ведомство настаивает на привлечении компании к административной ответственности. Подробности – в нашем материале.

Ветклинике грозит штраф за маски

Проверка в ветеринарном центре «Вет+» состоялась 28 апреля. Представитель клиники Юлия Трубникова рассказала «Новому Дню», что сотрудница надзорного ведомства пришла в многоразовой маске. Все необходимые данные были предоставлены, а после проверки представительница Роспотребнадзора похвалила ветцентр за соблюдение норм.

«Прозвучала такая фраза: «Как хорошо у вас, какие вы молодцы, вы выполняете все предписания, соблюдаете все указы и письма санитарных врачей по поводу профилактики мер Covid-19. Все у вас хорошо». После чего 30 апреля мы получаем предписание об устранении нарушений, акт о проведенной проверке и извещение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении», – вспоминает Трубникова.

В акте были указаны два нарушения: «отсутствуют в достаточном количестве санитарно-гигиенические одноразовые маски», расписано, почему многоразовые маски не являются средством индивидуальной защиты по техническим регламентам, а также «отсутствуют бактерицидные рециркуляторы воздуха в магазине, который относится к ветклинике». Ситуация с масками возмутила директора «Вет+» Николая Козыренко. Дело в том, что сотрудники ветклиники регулярно пользуются масками из-за специфики своей деятельности. В один момент средства индивидуальной защиты попросту закончились, а новые закупить не получалось.

«У наших контрагентов, у которых мы их закупали, – также исчезли. С их стороны прозвучала информация, что им запрещено нам продавать средства индивидуальной защиты. У нас просто физически не было возможности приобрести маски некоторое время. Спустя время эта возможность появилась по спекулятивной стоимости. Разница даже не в 10, а в 20 раз по сравнению с изначальной стоимостью», – возмущенно произносит Николай Козыренко.

В качестве альтернативы приходилось использовать многоразовые маски. Но в Роспотребнадзоре заявили, что это вариант не подходит.

«Разницу между многоразовыми косметическими и одноразовыми медицинскими масками кто мне объяснит? Ячейка проницаемости в любом случае несопоставимо велика по отношению к размеру вируса. Понятно, что это не защищает. Единственный смысл – это уменьшить рассеивание выдыхаемых мокрот и бактерий из дыхательных путей человека. Обе маски действуют одинаково», – объясняет директор «Вет+».

Несмотря не дефицит медицинских одноразовых масок – расходный материал был закуплен, как и бактерицидные рециркуляторы воздуха. К слову, в Роспотребнадзоре нарушение квалифицировали по части 2 ст. 6.3 части КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в рамках которого юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Устранить недочеты в рамках предписания необходимо было до 4 мая.

«30 апреля мы созвонились с Роспотребнадзором и задали вопросы: каким образом и в каком виде нам предоставить доказательства того, что мы выполнили предписания. Нам сказали: «Нас вообще не интересует, как вы будете это делать. Можете отправить на электронную почту». Мы 1 мая отправили письмо с фотографиями о том, что у нас все исправлено», – рассказывает Юлия.

6 мая представительница ветцентра отправилась в надзорное ведомство для составления административного протокола о правонарушении.

«Протокол был уже составлен и распечатан. Никого не интересовало: исправили мы, как мы уведомили, что мы сделали. Когда я читала протокол, девушка, которая его вынесла, говорит: «Подписывайте». Я говорю, что нам надо ознакомиться. Читаю и говорю, что нам указали на то, что ветеринарный центр привлекают к ответственности по ст. 6.3 части 2 КОАП РФ. Там штрафы от 200 до 500 тысяч рублей для юридического лица. Она на меня смотрит и говорит: «Вы что, не согласны?». Конечно, мы не согласны и будем это оспаривать. Естественно, в протоколе мы написали, что не согласны», – добавила Трубникова.

В ветцентре «Новому Дню» рассказали, что с 27 марта они выполняют все рекомендации в рамках профилактических мер для предотвращения распространения Covid-19. Среди этих мер: учет температуры сотрудников, закупка масок, и даже двери закрыты и установлен домофон, чтобы в помещение клиенты заходили по одному.

«Я нашему губернатору отправила расчет: если мы будем закупать одноразовые маски для обеспечения вот этой профилактики коронавирусной инфекции – в общей сложности у нас выходит около 200 тысяч рублей в месяц только на закуп масок. Этот пласт денежный мы должны вырвать из общего бюджета на закуп материалов, товара, на зарплату, и закупить маски, – перечисляет Юлия. – Малый и средний бизнес – работайте. Вы не можете сокращать персонал, потому что вам за это будет «а-та-та», вы должны сохранить заработную плату на том уровне, на котором она у вас была, в то же время вы должны обеспечить работоспособность клиники. Каким образом это все проводить, если мы 200 тысяч рублей будем просто выбрасывать на маски? Никто не сможет объяснить, и до настоящего времени никто не объяснил».

Подобные действия вызывают негодование у руководства клиники. В итоге 27 мая в первоуральском суде состоится рассмотрение дела о привлечении «Вет+» к административной ответственности.

«Создается впечатление, что это все шаблонно происходит и мы под этот каток попадаем. Я предполагаю, что таким образом хотят компенсировать те бюджетные затраты, которые государство несет. Видимо, в какой-то степени они компенсируются за счет подобных решений», – предполагает директор ветеринарного центра Николай Козыренко.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

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