В Первоуральске ветклинику оштрафовали на 100 тысяч рублей за работу не в тех масках (ВИДЕО)

В Первоуральске клиника для животных «Вет+» оштрафована на 100 тысяч рублей за работу не в тех масках. Такое решение сегодня вынес городской суд.

Как уже писал «Новый День», в ветклинике были выявлены нарушения в ходе проверки в конце апреля. В протоколе указали, что «отсутствуют в достаточном количестве санитарно-гигиенические одноразовые маски», «отсутствуют бактерицидные рециркуляторы воздуха в магазине, который относится к ветклинике». Организации был выдан акт об административном нарушении, которое квалифицируется по части 2 ст. 6.3 части КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». «Вет+» все нарушения в рамках предписания устранила, но это не спасло ее от штрафа. Организация планирует оспорить решение суда первой инстанции.

Напомним, на прошлом заседании был объявлен вынужденный перерыв. В акте осмотра Роспотребнадзора было указано, что во время проверки производилась фото- и видеофиксация. Но на суде ее не предоставили. Впрочем, и сегодня эти кадры также не были предоставлены, рассказала представитель «Вет+» Юлия Трубникова.

В ветклинике рассказали о проверке Роспотребнадзора

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 01.06.20

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