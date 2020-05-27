ЦПКиО закроют из-за Дня пограничника

В Екатеринбурге завтра не будет работать любимое место пограничников – ЦПКиО закрывают.

«Парк будет работать до 12 часов, потом закроется, откроем на следующий день в 6 утра. Завтра День пограничника, чтобы не было скоплений людей, закрываем», – сообщили «Новому Дню» в администрации парка. Отметим, на сайте парка и его соцсетях никакого уведомления об этом нет.

В Свердловской области уже разрешены прогулки, но максимум по два человека, массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса запрещены. Пограничники обычно собираются 28 мая в Центральном парке культуры и отдыха, фотографируются рядом с бронзовой статуей солдата и собаки, выпивают, но довольно культурно.

Как отмечали «зеленые фуражки» в прошлом году, смотрите в архивной публикации «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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