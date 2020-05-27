Вице-губернатор Креков: «Мы подошли к пику заболеваемости»

Свердловская область вышла на самые высокие цифры обследований на коронавирус, и это стало одной из причин роста заболеваемости в регионе в последние дни. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге оперштаба.

«В некоторые дни доходит до 9-10 тысяч обследований, а ранее мы начинали с 800 и 1000 [обследований в день]. Общий охват обследуемых жителей тоже довольно внушительный. Кроме того, ряд частных организаций также проводят свои исследования, в том числе и на антитела. Это стало одной из причин роста заболеваемости. Но мы не считаем, что это фактор исключительно отрицательный. Выявление [коронавируса] позволяет бороться с разного рода осложнениями. Основная часть выявленных – бессимптомные больные, что позволяет нам не использовать больничные мощности», – рассказал чиновник.

По его словам, большая часть заболевших – это люди до 50 лет. Порядка 15% пациентов с коронавирусом относятся к категории 65+. В последнее время в Свердловской области выросло количество зараженных детей – около 15-20% от общего числа выявленных людей с вирусом. Как правило, у детей заболевание проходит либо бессимптомно, либо легко. Дети в основном заражаются от членов семьи. Павел Креков заявил, что сейчас регион подошел к пику заболеваемости. В областном правительстве прорабатываются вопросы, связанные со снятием ограничительных мер. Приоритетным решением будет восстановить детский загородный отдых и отдых в санаториях для взрослых.

«Вчера был хороший рубеж, когда мы выписали больных больше, чем выявили новых заболевших. Сегодня выписали еще 200 человек. Это способствует тому, что больничная сеть будет не так загружена. Для нас сейчас самое главное – не допустить новых вспышек. Мы можем ожидать реального снижения заболеваний. На заседаниях штаба мы заслушиваем доклады крупных предприятий. Ни одно большое предприятие, которое не останавливало работы [в карантин] не допустило вспышек. Это показывает, что мы можем работать в таком режиме», – отметил вице-губернатор.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что карантин в МУП «Гортранс» из-за вспышки коронавируса уже снят. По словам градоначальника, часть работников автобусного предприятия №6 до сих пор изолированы, так как идет проверка спорных тестов. Очаг инфекции на АП №3 был локализован. Общественный транспорт ежедневно проходит дезинфекцию, а раз в неделю сотрудники Роспотребнадзора берут смывы с поверхностей, чтобы контролировать ситуацию.

Высокинский добавил, что в Железнодорожном районе (который стал главным очагом инфекции в городе) будут принудительно закрыты несколько торговых предприятий, которые нарушали санитарные требования. Кроме того, в районе увеличится количество полицейских постов во дворах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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