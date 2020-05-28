Среди заболевших коронавирусом детей есть посещавшие дежурные группы в детсадах

Среди заболевших Covid-19 детей в Свердловской области есть те, кто посещали дежурные группы в детсадах. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе региона. Заразился ли кто-то из однокашников этих детей, неизвестно. «Детализировать данные о несовершеннолетних пациентах не представляется возможным», – сказали в оперштабе.

Напомним, накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что в последнее время в Свердловской области выросло количество зараженных детей – они составляют около 15-20% от общего числа выявленных людей с вирусом. Как правило, у детей заболевание проходит либо бессимптомно, либо легко. Дети в основном заражаются от членов семьи.

В оперштабе пояснили, что не каждого ребенка госпитализируют. «Решение об амбулаторном лечении или о направлении в стационар детей с подтвержденным Covid-19 принимается каждый раз индивидуально, исходя из нескольких факторов – это состояние ребенка, его возраст и потребность в госпитализации родителей, место жительства пациента и так далее. Дети могут быть направлены в инфекционные отделения «взрослых» больниц. Кроме того, с несовершеннолетними пациентами работает отделение Областной детской клинической больницы и работают отделения ГКБ №40, в которых традиционно, а не только в период эпидемии, лечатся дети», – уточнили там.

Напомним, что из-за коронавируса не работает медицинский центр «Бонум», где приказом минздрава Свердловской области устроен обсерватор для здоровых детей без признаков ОРВИ или Covid-19, но с неблагоприятным эпиданамнезом (например, контактные).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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