У Александра Высокинского появился личный пресс-секретарь

У главы Екатеринбурга Александра Высокинского появился личный пресс-секретарь – Анатолий Карманов. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики мэрии. Анатолий Карманов прежде уже работал в пресс-службе администрации Екатеринбурга, но уволился оттуда весной 2019 года. Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2019 года он проводил тренинги для пресс-служб муниципалитетов Свердловской области. На своих семинарах, по словам слушателей, Анатолий Карманов учил не столько выстраиванию отношений со СМИ, сколько уходу от неудобных вопросов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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