Суд не стал закрывать склад «Красного и Белого» из-за вспышки коронавируса

Только что Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес решение по административному делу распределительного центра алкомаркета «Красное и Белое», где была вспышка коронавируса. Как зачитал судья, ООО «Абсолют» необходимо признать виновным, в качестве наказания предприятие должно заплатить штраф в 450 тысяч рублей. Роспотребнадзор по Свердловской области требовал закрыть склад на 90 дней. Дело было возбуждено после вспышки коронавируса на складе магазина. Заболели около 180 человек. Роспотребнадзор после того, как о вспышке стало известно, пришел на склад с проверкой. По данным санврачей, там не было пятидневного запаса масок, не было бактерицидных ламп, перед началом рабочих смен отсутствовал «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и отстранением тех, у кого температура повышена. На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими.

Представитель ответчика в суде признала только часть нарушений. Она заявила, что маски были, висели объявления о необходимости мыть руки и соблюдать дистанцию, лампы также были, но в недостаточном количестве. Но к моменту суда, по словам защитника, все нарушения были устранены. Кроме того, «Красное и Белое» заплатило за содержание своих сотрудников в обсерваторе. Представитель торговой сети просила не закрывать склад на 3 месяца, в том числе потому что там хранятся продукты питания, включая жизненно необходимые, а также там установлен сервер, обслуживающий магазины.

Добавим, в июне будет рассмотрено административное дело в отношении магазинов сети, а кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Напомним, в ходе проверки Роспотребнадзора на складах ООО «Абсолют» были выявлены следующие нарушения: В период с 5 по 26 мая 2020 года 180 сотрудников склада заразились вирусом. 19 мая пресс-служба «Красного и белого» официально заявила, что отгрузки со склада «Абсолют» г. Екатеринбург полностью остановлены.

Несмотря на то, что это не первая вспышка на предприятиях, работающих в Свердловской области (к примеру, крупные очаги были на двух автобусных предприятиях Екатеринбурга), именно о «Красном и Белом» говорят как о «виновнике» продолжения ограничительного режима в Свердловской области. На территории Железнодорожного района даже устраивали рейд в поисках заболевших мигрантов, работающих в этой сети.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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