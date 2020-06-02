«Туалет – не общественное место», – защита «Красного и Белого» ответила в суде на претензии Роспотребнадзора

Чкаловский районный суд начал рассматривать административное дело ООО «Лабиринт-Екатеринбург» – это юрлицо, представляющее магазины алкомаркета «Красное и Белое». Роспотребнадзор после вспышки коронавируса в этой сети нашел нарушения, из-за которых магазины могут быть закрыты на три месяца. Речь идет о точках на улицах Трактористов, Самолетной, Щербакова, Бисертской, Дорожной, Бородина.

В суде зачитали, какие нарушения нашли в каждом из проверенных магазинов. Так, в одном из них был установлен флакон с дезсредством, на нем была этикетка, но при этом установить, какое именно средство было внутри, оказалось невозможным. В другом случае Роспотребнадзор предъявил претензии из-за того, что не было инструкции к антисептику. Во многих магазинах не было масок на сотрудниках, уборка проводилась реже, чем необходимо, перчаток на всех сотрудников не хватало, бактерицидные лампы были не везде. Нарушался режим проветривания.

Представитель ответчика в свою очередь заявил, что в одном из магазинов проверку проводило неуполномоченное лицо, в другом – нет доказательств совершения правонарушения, сразу в нескольких случаях – не зафиксировано, на каком именно объекте было правонарушение. Где-то не были отобраны пробы, где-то – не доказано, что нарушение ведет к распространению инфекции. Также представители защиты ответили на претензию о том, что они вместо бесконтактных термометров использовали ртутные – они принесли письмо федерального Роспотребнадзора, согласно которому разрешается использовать ртутный термометр. На это санврачи ответили, что федеральное разрешение, конечно, есть, но глава ведомства Свердловской области постановил использовать только бесконтактные.

Было замечание, что антисептиков не было в туалете, защита ответила: по нормативам Роспотребнадзора антисептики должны быть в общественных местах. «А туалет – это не общественное место. Для сотрудников там есть мыло», – сообщила представитель алкомаркета. Защитник зачитала, что проверка проводилась с целью выявления заболевших сотрудников ООО «Лабиринт-Екатеринбург», и поинтересовалась у представителя обвинения, нашлись ли такие сотрудники. «На данный момент я не владею такой информацией», – ответила та.

Защита попросила не закрывать магазины, так как среди сотрудников не заболел ни один человек, все меры предосторожности соблюдаются, в магазины не пускают покупателей без масок, а нарушения, которые были, уже устранены.

Напомним, коронавирус подхватили 180 сотрудников сети. Ранее в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга рассмотрели аналогичное дело в отношении склада алкомаркета. Его закрывать не стали, юрлицо заплатит штраф в 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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