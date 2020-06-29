Уральские ученые нашли останки древней гигантской белки-летяги

Палеонтологи нашли в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги (размах ее лап при планировании мог достигать полутора метров). В результате радиоуглеродного и морфологического анализов они выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду (30-50 тыс. лет назад).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, это новый для территории России вид гигантских летяг Petaurista tetyukhensis, и самая северная находка белок этого вида. Методология исследования, фотографии находок и результаты анализов представлены в журнале Palaeoworld.

«Гигантские белки-летяги семейства Sciuridae в настоящее время распространены на территории Пакистана, Непала, Восточной Азии, Северного Индокитая и Юго-Восточной Азии. Ближайшее местонахождение современного представителя этого рода – остров Хонсю. Ископаемые Petaurista впервые появились в раннем плейстоцене в районах Чунцина и Аньхоя на юге Китая. Самая северная находка Petaurista из теплого периода среднего плейстоцена сделана в пещере Чжоукоудянь в Северном Китае. Для позднего плейстоцена основные находки этого рода были в Японии и в Китае», – поясняет старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

По мнению ученых, белки-летяги могли мигрировать и скрываться небольшими популяциями в лесных убежищах российского Дальнего Востока из-за глобального изменения климата. Высокое разнообразие среды обитания в регионе стало основной причиной, повлиявшей на видообразование гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии.

Ученые отмечают, что сихотэ-алинская территория (нынешний Приморский край) в позднем плейстоцене был местом проживания самой северной популяции гигантских летяг, и условия их обитания, вероятно, были близки к среде обитания современной китайской гигантской летяги. Этот вид занимает еловые леса на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в западном Китае.

Вместе с тем, несмотря на большой объем исследований позднеплейстоценовой фауны северо-восточного Китая, ученые до сих пор не зарегистрировали там ни одной Petaurista tetyukhensis. Поэтому ученые полагают, что сихотэ-алинская территория не только позволила выжить некоторым видам млекопитающих, которые к тому времени вымерли на других территориях, но и стала местом их видообразования.

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