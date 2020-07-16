Представитель GreenPeace прокомментировал пожары в Ивдельском районе

В Ивдельском районе, где накануне из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, в настоящее время зафиксировано четыре возгорания, площадь самого большого пожара – 400 га. «Новому Дню» в пресс-службе Уральской базы авиационной охраны лесов рассказали, что все пожары начались из-за сухой грозы.

Ситуацию с горящими в Ивдельском районе лесами прокомментировал руководитель противопожарного отдела GreenPeace Россия Григорий Куксин. «В масштабах статистики по стране и даже по региону – значительно больше 90% [пожаров происходит] от людей. В весенний период все 100%, летом, при грозовой активности, обычно молнии дают все равно в пределах 10%. Но в конкретном районе при конкретных условиях – жарко, сухо, нет росы, есть грозовая активность, при этом осадков очень мало или совсем нет (собственно, это и называют сухой грозой – капли не долетают до земли, испаряются в воздухе, а до земли долетает только сильный ветер из-за этого) – вполне могут быть и несколько очагов сразу от молний», – рассказал Куксин.

При этом он уточнил, что часто на молнии списывают больше пожаров, чем реально возникает от них. «Так как не надо расследовать, ущерб меньше (это парадоксально, но факт – расчет ущерба от молниевого пожара и от рукотворного ведут по разным методикам, и молниевый – «дешевле». Но если говорить про защиту заповедника, а уж тем более населенных пунктов от пожаров, которые сейчас возможны – нам вообще-то почти без разницы, отчего они возникнут. Заповедник слишком маленькая часть оставшейся «относительно естественной природы», чтобы позволять себе в нем пожарную динамику такого масштаба, а уж для населенного пункта и вовсе без разницы от чего конкретный пожар возник – лишь бы дома не сгорели»,– добавил он.

Добавим, особый противопожарный режим, действовавший в Свердловской области с 1 мая, был отменен 3 июля, однако такой режим действует в 27 муниципальных образованиях региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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