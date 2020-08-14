Почему в поддержку Лукашенко не вышли «мужики на БелАЗах»: мнения политологов

Белоруссия пятый день подряд переживает острый политический кризис. Легитимность Александра Лукашенко как избранного президента признают не все – и не только в самой Белоруссии, но и за рубежом. Тем не менее, накануне ЦИК республики опубликовал уточненные данные по голосованию: Лукашенко получил 80,08 % голосов избирателей. В связи с этим «Новый День» спросил политологов, где все эти люди, и почему никто из них не выступил в защиту своего президента, как в декабре 2011 года в России выступил начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских.

Политконсультант Андрей Перла ответил, что сторонники Лукашенко проголосовали на участках и пошли домой, посчитав свой гражданский долг исполненным. Они не видят причин выходить на митинг, так как сам Лукашенко занял позицию, что результатам выборов ничего не угрожает. По мнению Перлы, чтобы появился «условный Холманских», надо, чтобы эти люди ощутили угрозу. В 2011 году либералы, «люди со светлыми лицами», активно не уважали мнение избирателей из глубинки, тех же рабочих с УВЗ, и это вызвало реакцию. «Да, это своего рода политтехнология. Но я не вижу среди сторонников Лукашенко желания и готовности ее применять. Может, помнят предпредыдущий майдан на Украине – не 2014 года, а 2004-го, когда к власти пришел Ющенко, так называемая Оранжевая революция. Тогда жена проигравшего кандидата, Людмила Янукович, сделала гневное заявление про «наколотые апельсинки», над которым многие смеялись. Возможно, сам Лукашенко это помнит. Не самые удачные митинги патриотов вызывают двойственные чувства. Думаю, что Лукашенко не глуп. И вполне осознает все опасности. Но он стал абсолютно уверен, что после того, как он сохранил экономику страны и построил тот самый «социализм с человеческим лицом», о котором так долго говорили большевики, он имеет право на вечную благодарность, на то, чтобы к нему относились как к отцу нации. Он ошибался. Если людей спасти от голода – они через какое-то время об этом забудут. Возможно, ему следовало бы давно начать агитировать за себя, создавать провластные общественные движения и накачивать их рассказами про злых врагов, но нет. Если бы он это сделал, возможно, у него была бы сейчас не только милиция. Но история не знает сослагательного наклонения».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил «Новому Дню», что вопрос, подобный нашему, он сам задавал своим белорусским коллегам, но никто из них ответить не смог. По мнению самого Минченко, у Лукашенко есть инерционные сторонники – по типу «лишь бы не стало хуже», «лишь бы не было войны», но нет «заряженного» актива. «А его нет, потому что у Лукашенко нет внятного образа будущего, – пояснил эксперт, – Вспомните его последние заявления: оказывается, Россия посягает на суверенитет Белоруссии, его заявления про вагнеровцев, его интервью Гордону, где он говорил о готовности воевать с Россией. Для белорусов все это звучит достаточно странно. Сейчас белорусские бюрократы и управленцы дезориентированы. Один человек сказал: «Ну я не пойму. Раньше мы были вместе с Россией против Запада, теперь мы против России, но без Запада. Все, нам конец». Получается одинокий чучхе. Один-единственный союзник – Китай, он есть. Но он очень далеко. Так что из-за метаний Лукашенко можно фиксировать провал кампании в целом. Оптимального выхода для Александра Григорьевича, я, честно говоря, уже не вижу. Фактически Россия обеспечивает 10% ВВП Белоруссии, и вдруг он заявляет: «Дальше интегрироваться не будем». Ну хорошо, тогда и мы вам не будем помогать. А Запад его не примет. Руководить страной в условиях низкой легитимности крайне сложно. Ситуация патовая. Но в эту ситуацию он загнал себя сам».

Минск, Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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