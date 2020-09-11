Активисты «Народной инициативы» хотят забросать депутатов заксо обращениями жителей

Активисты «Народной инициативы» планируют открыть сайт для массовой рассылки обращений депутатам заксобрания Свердловской области в поддержку законопроекта о возвращении прямых мэрских выборов. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель инициативной группы, екатеринбургский депутат Андрей Пирожков. «Любой житель области на сайте сможет по поиску найти депутата заксобрания из своего округа. Там же будут указаны контакты депутата, его социальные сети, телефоны приемной, электронная почта. Предполагается, что далее человек напишет своему депутату типовое обращение в поддержку нашего законопроекта», – сообщил собеседник агентства.

Пирожков отметил, что за время сбора подписей «Народную инициативу» поддержали муниципальные депутаты из нескольких городов – около 15 народных избранников. Не исключено, что они также направят коллективное обращение в адрес спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной с просьбой принять законопроект активистов. Кроме того, завтра «Народная инициатива» устраивает публичное мероприятие в Ельцин-центре с концертом и презентациями, чтобы набрать еще больше сторонников.

Напомним, вчера завершилась общественная кампания по сбору подписей жителей в поддержку возврата прямых мэрских выборов. Активисты сдали в свердловский парламент свыше 13 тысяч подписей. Теперь в течение трех рабочих дней аппарат заксо определит, кто именно займется проверкой подлинности подписных листов. «Думаю, что в понедельник-вторник уже станет известно. Это может быть рабочая группа депутатов или какой-то отдел заксо. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, нет запрета на привлечение специалистов для проверки по гражданско-правовым договорам. Поэтому мы будем за этим следить. Например, по закону не предусмотрено, чтобы проверкой подписей инициативной группы занимался областной избирком. Если увидим сотрудников избирательной комиссии, то соответственно, появится вопрос, на каких условиях они работают в проверке наших подписей», – пояснил Пирожков.

Он уточнил, что направил на имя Бабушкиной запрос, чтобы членов «Народной инициативы» (33 человека) допустили на процедуру проверки собранных подписей жителей. Весь процесс проверки займет две недели. Пирожков также отметил, что «Народная инициатива» привлекла большое внимание, «в том числе и на федеральном уровне», поэтому, по его мнению, активисты без проблем пройдут этап проверки подписных листов. Дальнейшая судьба законопроекта о возвращении выборов будет зависеть от голосования свердловских депутатов.

На вопрос РИА «Новый День», собирается ли инициативная группа и дальше участвовать в политической жизни, а именно выдвигать своего кандидата на предстоящие довыборы в гордуму Екатеринбурга, Пирожков ответил: «Такие разговоры действительно были, но дальше обсуждения ничего не было. Не уверен, что это точно произойдет. Пока надо хотя бы закончить проект [с инициативой по возвращению мэрских выборов]».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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