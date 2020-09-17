За пожароопасный сезон огонь прошел 10 тысяч гектаров леса

В 2020 году природные пожары в Свердловской области прошли 9 850 га, особенно тяжелым в этом отношении стал июль, когда в области гремели сухие грозы и стояла аномальная жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков. По его словам, в жаркие июльские дни порой возникало до 20 пожаров одновременно. Самые большие пожары, по 500-800 га каждый, бушевали вдали от автодорог, в труднодоступных местах, так что добираться туда приходилось самолетами, вертолетами, гусеничной техникой. «Обычно мы говорим, что в 99% природных пожаров виноваты люди, которые нарушают правила отдыха и работы на природе. Но в этом году ситуация другая: пожары были на севере области, в таких местах, где никаких туристов нет и не могло быть», – рассказал Сандаков.

Несмотря на всю напряженность пожарной обстановки июля 2020 года, к цифрам 2010 года область, к счастью, не подошла даже близко: тогда за весенне-летний сезон случилось 2000 пожаров на общей площади 70 тысяч га. Но в сравнении с 2019 годом площадь пожаров возросла в 4,5 раза.

Напомним, еще в конце июля о том, что в этом году необычно много сухих гроз, рассказал и.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. По его словам, самый ощутимый удар пришелся по северу области. С 17 июля на севере полыхал заповедник «Денежкин камень». Сначала загорелся мох, потом пламя перекинулось на деревья. Только 31 июля, когда пожар разросся до 120 гектаров, его удалось локализовать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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