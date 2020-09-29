В Уралуправтодоре рассказали, почему упал пешеходный мост

В Уралуправтодоре подтвердили первоначальную версию ГИБДД о причинах падения пешеходного моста на Челябинском тракте – его снес поднятый кузов КамАЗа. Как рассказали в пресс-службе компании, надземный переход был построен в 2017 году. Предупреждающие знаки перед ним есть, причем в целях безопасности высота перехода была больше заявленной на знаках. КамАЗ с поднятым кузовом в габариты не вписался, а пешеходный мост не проверяли на устойчивость к ударам кузова грузовика, требования к расчету устойчивости пролетного строения при боковом ударе не предусмотрены. «В качестве эксперимента ФКУ запланировало установку электронных габаритных ворот на км 13 автомобильной дороги Р-404 на 30 сентября 2020», – добавили в Уралуправтодоре.

Напомним, сегодня вечером на трассе М-5 на выезде из Екатеринбурга КамАЗ снес пешеходный мост, водитель погиб. На место выехала тяжелая техника, около получаса назад дорожники открыли движение в сторону Екатеринбурга, расчистка проезжей части в сторону Челябинска продолжается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

Движение по Челябинскому тракту частично открыли. / На место крушения моста в Екатеринбурге выехала тяжелая техника (ФОТО). / На трассе Екатеринбург – Челябинск обрушился пешеходный мост (ФОТО). Читать дальше

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