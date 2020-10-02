Заксо выходит с каникул. Журналистов не приглашают

На следующей неделе заксобрание Свердловской области открывает осеннюю сессию: с 5 по 9 октября пройдут заседания всех восьми профильных комитетов.

Уже в понедельник комитет по законодательству рассмотрит, в частности, изменения в областной избирательный кодекс. В нем пропишут новшества, установленные на федеральном уровне: голосование продолжительностью до трех дней и голосование на придомовых территориях. Также депутаты рассмотрят законопроект, меняющий механизм регистрации инициативных групп, вносящих народные законопроекты. После его принятия документы инициаторов будут направлять на внутреннюю экспертизу для получения заключения об их соответствии требованиям федерального и областного законодательства о референдуме, а также областного закона о правовых актах. В случае отрицательного результата проверки инициативная группа не регистрируется.

Присутствие на заседаниях комитетов представителей СМИ не предполагается, прямая трансляция – тоже. Информацию о принятых решениях журналистам предлагается получать в пресс-службе. Как уже писал «Новый День», двери заксо закрылись для СМИ более полугода назад. Это было связано с указом губернатора Евгения Куйвашева о защите населения от коронавирусной инфекции. Последнее открытое пленарное заседание состоялось 12 марта: тогда депутаты высказали свое мнение о законопроекте о поправках к Конституции. Остальные пленарные заседания можно было увидеть только в интернете, а заседания комитетов – нигде.

Первое пленарное заседание назначено на 13 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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