Свердловские депутаты рассматривают закон о поправках в Конституцию: оппозиция готовится выступить (ФОТО)

Сегодня заксобрание свердловской области рассматривает закон о поправках в Конституцию РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суть поправок изложил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.

На заседании присутствуют 46 депутатов из 49. Отсутствуют трое: Евгений Зяблицев и Александр Серебренников – по производственной необходимости, Владимир Никитин – в отпуске.

Еще до конца выступления Крашенинникова в очередь задать вопрос записались 10 депутатов, девять – из фракции ЕР и бывший коммунист Вячеслав Вегнер.

На выступление записались только двое: коммунист Александр Ивачев и эсер Андрей Жуковский.

Перед заседанием с депутатским корпусом встретился губернатор Евгений Куйвашев. После чего представители фракций сообщили «Новому Дню», что они будут голосовать за, за исключением КПРФ – она воздержится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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