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Четверг, 12 марта 2020, 09:28 мск

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Перед заседанием заксо по поправкам в Конституцию Куйвашев встретился с депутатами

Сегодня перед заседанием свердловского законодательного собрания, на котором депутаты должны высказать мнение по закону о поправках в Конституцию, с ними за закрытыми дверями встретился губернатор Евгений Куйвашев. Встреча закончилась всего за несколько минут до начала заседания.

Как сообщил РИА «Новый День» лидер фракции КПРФ Александр Ивачев, его фракция будет голосовать, как и коммунисты в Госдуме, то есть воздержится.

Источники во фракциях ЕР, СР и ЛДПР заявили, что поддержат изменения в Конституцию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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Метки / Конституционная реформа-2020

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