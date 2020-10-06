Эксперты: Васильев провел в Дагестане зачистку, у нового главы – новые задачи

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев, накануне ушедший со своего поста и ставший советником президента Владимира Путина, по большей части выполнил свою главную миссию – антикоррупционную зачистку в регионе. Но сейчас перед Дагестаном встали новые задачи, для решения которых в большей степени подходит сенатор от Ставропольского края, бывший первый заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ Сергей Меликов. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» эксперты.

«Разговоры об этом шли давно, поэтому думаю, что решение тоже было подготовлено достаточно давно, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. – Скорее всего, это связано с определенной расстановкой акцентов во всем регионе. Возможно, новое назначение призвано сделать Дагестан центральным пунктом управления в этом регионе. Так это или нет, пока сложно сказать, но такие заделы есть. Проходящие там процессы требуют современных методов управления. Существующие ресурсы либо исчерпаны, либо требуют перегруппировки, улучшения всей системы управления».

Напомним, Владимир Васильев был в «красной зоне» последнего Рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» от «Минченко консалтинг». В обзоре «Минченко консалтинг» говорится: «Успешно реализовав программу антикоррупционной зачистки в регионе, Васильев, тем не менее, не смог разрешить устойчивые противоречия и кардинально изменить социально-экономическую ситуацию. Возникли серьезные вопросы по эффективности действий властей республики в период пандемии».

Политтехнолог Андрей Перла назвал решение давно ожидаемым: «Давно было известно, что Васильев на этом посту очень устал. То, что основным претендентом на эту должность является генерал Меликов, тоже было известно – он рассматривался еще в 2017 году, но тогда отдали предпочтение Васильеву. Он был назначен для проведения антикорупционной зачистки. Если не погружаться в многочисленные национальные аспекты, то вроде бы это прошло успешно». В то же время, считает Перла, сейчас ситуация в регионе изменилась: один из ближайших соседей Республики Дагестан, Азербайджан, ведет активные боевые действия в Нагорном Карабахе. С этой точки зрения, генерал Меликов – потомственный военный, ветеран Чечни, бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе – идеальный кандидат на данный момент.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева с формулировкой «по собственному желанию». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Васильев, занимавший пост руководителя Дагестана с 2017 года, назначен советником президента, говорится в другом указе главы государства. Причиной ухода назывался возраст (Васильеву 71 год) и проблемы со здоровьем. Добавим, в период работы Васильева в Дагестане стартовала масштабная антикоррупционная кампания федеральных силовых структур и Генпрокуратуры. В 2018 году в ходе проверки нарушений законности были арестованы несколько высокопоставленных дагестанских чиновников – врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования региона Шахабас Шахов. 4 июля 2018 года ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева по подозрению в превышении должностных полномочий.

Москва, Екатеринбург, Махачкала, Евгения Вирачева

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