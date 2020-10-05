Путин сменил главу Дагестана. Экс-губернатор получил должность в Кремле

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева с формулировкой «по собственному желанию». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Васильев, занимавший пост руководителя Дагестана с 2017 года, назначен советником президента, говорится в другом указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор от Ставропольского края, бывший первый заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ Сергей Меликов.

В ходе рабочей встречи с Владимиром Васильевым и Сергеем Меликовым в форме видеоконференции президент РФ заявил, что Васильев «много сделал для развития республики», «очень достойно выполнил свой долг».

Отставка Васильева была ожидаемой. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о желании Васильева покинуть свою должность до выборов Госдумы 2021 года. Причиной ухода назывался возраст (Васильеву 71 год) и проблемы со здоровьем.

Москва, Наталья Петрова

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