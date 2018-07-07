Экс-министра здравоохранения Дагестана задержали по коррупционному делу

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, покинувший свой пост в апреле 2018 года, задержан в Махачкале в субботу утром. Экс-чиновника подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

По их данным, Ибрагимова задержали в собственном доме после проведения обысков. Факт задержания экс-министра подтвердил ТАСС источник в республиканском правительстве.

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Танка Ибрагимов руководил минздравом Дагестана с февраля 2013 года. С начала февраля 2018 года он занимал пост врио министра здравоохранения республики. В начале апреля этого года он подал врио главы Дагестана Владимиру Васильеву заявление об уходе со своей должности.

В январе в Дагестане стартовала масштабная антикоррупционная кампания федеральных силовых структур и Генпрокуратуры. В ходе проверки нарушений законности были арестованы несколько высокопоставленных дагестанских чиновников – врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования региона Шахабас Шахов. В минувшую среду, 4 июля, ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева по подозрению в превышении должностных полномочий.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 07.07.18

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