Комитет заксобрания одобрил трехдневные выборы на Среднем Урале

Комитет по законодательству и общественной безопасности свердловского заксобрания одобрил изменения в региональный Избирательный кодекс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, законопроектом будет закреплено право областного избиркома и нижестоящих комиссий проводить голосование в течение трех дней, а также обустраивать места для голосования вне помещений избирательных участков. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании заксо 13 октября.

Как уже писал «Новый День», голосование вне помещений участков и в течение нескольких дней уже было опробовано в регионе во время референдума по поправкам к Конституции. По состоянию на 29 июня в Свердловской области проголосовали 1 079 874 человек, или 32,42% от общего числа избирателей. При этом более 74 тысяч жителей приняли участие в голосовании на придомовых территориях. 139,5 тысяч граждан воспользовались правом проголосовать на дому.

Добавим, в сентябре группа депутатов Госдумы во главе с председателем фракции СР Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене закона о трехдневном голосовании и голосовании во дворах. Авторы поправок пояснили, что на минувших выборах трехдневное голосование было оправдано в условиях пандемии, но избирательный процесс оказался неконтролируемым для наблюдателей и камер. «Это не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса», – считают депутаты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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