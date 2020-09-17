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Четверг, 17 сентября 2020, 19:03 мск

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Глава ЦИК заступилась за трехдневное голосование на выборах

Депутаты, предложившие запретить трехдневное голосование, должны «хорошенько продумать последствия» своих инициатив. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Пока я бы просто единственное, что могла пожелать всем инициаторам предложений по этому поводу, – хорошенько продумывать последствия своих инициатив, и уж если предлагать, то предлагать какую-то разумную альтернативу, которая бы снимала те проблемы, которые есть», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Памфилова отметила, сейчас подобные предложения «будут сыпаться, как из рога изобилия», поэтому в ЦИК их комментировать не будут. «Если в Думе дойдет до серьезного обсуждения этого вопроса, вот тогда мы и выскажем свои конкретные предложения», – сказала глава Центризбиркома.

Как сообщал «Новый День», 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 24 июля документ был одобрен на заседании Совета Федерации.

Сегодня группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем фракции Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект № 1022658-7 об отмене закона, который разрешил избиркомам проводить голосование на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней, и обустраивать участки вне помещений.

Авторы поправок пояснили, что на минувших выборах трехдневное голосование было оправдано в условиях пандемии, но избирательный процесс оказался неконтролируемым для наблюдателей и камер. «Это не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса», – считают депутаты.

Накануне фракция КПРФ намерена внести в Госдуму законопроект об отмене многодневного голосования. По словам представителя фракции Алексея Куриного, эта инициатива уже поддержана предварительно другими представителями думской оппозиции.

Отметим, что ранее Памфилова также заявила, что с «неудобного» сентября единый день голосования можно было бы перенести на апрель. При этом глава ЦИК уточнила, что тема досрочных выборов в Госдуму сейчас не обсуждается.

Москва, Мария Вяткина

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