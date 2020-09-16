КПРФ заявила о поддержке оппозицией в Госдуме законопроекта об отмене «бестолкового марафона» на выборах

Законопроект КПРФ об отмене трехдневного голосования на выборах в России получил поддержку «практически всех фракций». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня перед журналистами накануне пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Нами будет внесен законопроект, который отменяет – и он уже поддержан практически всеми фракциями, во всяком случае, предварительно, оппозиционными фракциями в Государственной думе – отменяет эту «трехдневку», этот бестолковый марафон, который фактически лишь создает дополнительные условия для фальсификации результатов», – сообщил Куринный.

«Мы не можем контролировать все эти «ночные сейф-пакеты», где они хранятся и как. Для того, чтобы это контролировать, нужно кратное увеличение финансовых и людских ресурсов, естественно это все абсолютно несправедливо и работает исключительно в интересах правящей партии», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, как сказал депутат, помешать оппозиции призвано и создание Кремлем новых партий. «Все прекрасно понимают, что сегодня «Единая Россия» не может побеждать, и не будет побеждать, как раньше, благодаря тотальному превосходству, поэтому стоит задача разбить, раздробить протестный электорат», – констатировал Куринный.

По его словам, еще одна технология, которая была применена – искусственная «сушка явки» избирателей. Фактически во многих территориях на выборы пришел только каждый пятый гражданин – и он определил судьбу своего города или региона на ближайшие пять лет. «Это абсолютно неправильно, – подчеркнул Куринный. – Нами рассматривается вопрос о введение все-таки хотя бы 25-процентрного порога, который бы позволял считать выборы состоявшимися».

Парламентарий отметил, что новая система привела к тому, что «до 13 сентября, до основного дня, проголосовала почти половина избирателей». «Естественно, это люди, голосовавшие под принуждением – подавляющее большинство из них. Это те избиратели, которые на 90 и выше процентов поддержали почему-то либо «Единую Россию», либо кандидатов от «Единой России», что говорит о технологии, о манипуляции», – пояснил Куринный.

Депутат обратил внимание, что «сужение возможностей законной смены власти путем выборов приводит к росту протестных настроений, и рано или поздно, несмотря на внушаемую апатию и вдалбливаемую невозможность что-либо изменить, приведет к социальному взрыву».

«Отдельные звоночки, которые сегодня звучат в Коми, Хабаровске – это лишь предвестники того большого и мощного процесса, который может полностью снести структуры власти», – предупредил Куринный, отметив, что все это «приведет в самое ближайшее время к мощному взрыву, который потом не удержишь ни полицией, ни росгвардией, ни другими силовыми структурами».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.09.20

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