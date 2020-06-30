В Екатеринбурге за пять дней проголосовали 23,5% избирателей

Свердловский избирком огласил данные по явке за пять дней плебисцита по поправкам в Конституции РФ. По состоянию на 29 июня в регионе проголосовали 1 079 874 человек, или 32,42% от общего числа избирателей.

Более 74 тысяч жителей приняли участие в голосовании на придомовых территориях. 139,5 тысяч граждан воспользовались правом проголосовать на дому. Отметим, что такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля.

По данным избиркома, максимальный показатель явки регистрируется в Пелыме – 62,13%, наименьшую активность по-прежнему в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – 22,23%. В целом по Екатеринбургу зафиксировано явка 23,58%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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