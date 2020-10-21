За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 10 человек

За минувшие сутки в Свердловской области умерли от коронавируса десять человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. В списке жертв в регионе уже 718 человек – жизни стольких унес вирус с момента начала распространения его на Урале.

В официальной статистике заражения начались в конце марта, а в середине апреля появились первые летальные случаи. Жертвой коронавируса № 1 в Свердловской области стал 54-летний мужчина из Красноуфимска. Он поздно обратился к врачам, перенося болезнь на ногах. Причем два теста на Covid-19 показали отрицательный результат, возбудителя нашли только патологоанатомы. «Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия. Он поразил незначительную часть легких. Это даже сейчас не позволяет сделать вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус», – писал у себя в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев.

Проверка Росздравнадзора РФ и Минздрава РФ показала, что в Свердловской области занижались показатели смертности от коронавируса. Такие данные приводил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко во время июльского визита в Екатеринбург, однако корректировки статистики, которую публикует оперативный штаб региона, после этого не произошло.

Добавим, сегодня в Свердловской области зарегистрировано 255 случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 33 425 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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