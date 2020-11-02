В автобусах тоже хотят устанавливать перегородки, чтобы защитить водителей от заразных пассажиров

Вслед за требованием устанавливать перегородки в такси, которое ввел свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в регионе могут начать ставить и защитные экраны, которые отделяют водителей автобусов от пассажиров. Правда, речь пока идет только о нескольких предприятиях, где используются автобусы для перевозки сотрудников. Об этом «Новому Дню» рассказали представители самих компаний на условии сохранения анонимности. «Генеральный директор требует устанавливать в автобусах такие перегородки. Аргумент один у него: «Если водитель заболеет, кто будет людей возить?». Полагаю, что на него тоже сверху давят. И никакая логика тут не действует. Ему объясняешь, что это, во-первых, существенные затраты, во-вторых, это внесение существенных изменений в конструкцию транспортного средства, влияющих на уровень безопасности дорожного движения», – рассказал «Новому Дню» начальник транспортного отдела одного из крупных предприятий региона.

По словам транспортников другой компании, также доставляющей сотрудников к месту производства собственными автобусами, сейчас предприятие готовится вступить в переговоры с заводом-изготовителем транспорта, а также с ГИБДД. «Если ставить перегородки, то, скорее всего, придется заново проходить техосмотр. Это незапланированные траты, а в этом году и так бюджеты резали. Пока неясно, ни за счет каких средств ставить перегородки, ни из чего они должны быть, ни за ТО непонятно», – поделился собеседник агентства.

Впрочем, у таксистов и пассажиров такси тоже нет единого мнения по поводу установки перегородок. Несмотря на то, что в пятницу представители автопарков встречались с министром транспорта Свердловской области Василием Старковым и как будто пришли к консенсусу (защитные экраны нужны, неважно из какого материала, но на монтаж их отводится около двух недель), в обществе продолжают обсуждать, что принесут такие меры. «Будучи активным пользователем такси с самого начала пандемии и человеком, всерьез обеспокоенным распространением вируса, прошу Вас отменить указ от 28.10.2020 в части, касающейся установки перегородок в такси, поскольку такая мера против распространения инфекции вызывает очень большие сомнения. Либо прошу опубликовать в открытом доступе экспертные заключения, положенные в основу принятого Вами решения, а именно – техническую экспертизу, подтверждающую, что установление каких-либо конструктивно не предусмотренных элементов в салоне автомобиля не представляет опасности для пассажиров в случае ДТП, а также санитарно-эпидемиологическую экспертизу, подтверждающую эффективность установления данных перегородок из предложенных материалов в целях противодействия распространения вируса. Либо прошу разъяснить, на основании чего Вы, как лицо не обладающее специальными познаниями в данных областях, принимаете такое решение», – говорится в комментарии авторства _anna_vor в инстаграме губернатора. Это сообщение набрало больше всего лайков. Автор продолжает: «Мы пересели с общественного транспорта на дорогое такси не для того, чтобы ездить в теплицах, и если установление данных перегородок еще можно оправдать заботой о водителях, то пассажиров такси Вы своим указом ставите в худшее положение, чем было, в связи с чем неясно, каким образом это направлено на предотвращение распространения вируса».

Отметим, что еще в начале сентября Госдума РФ собиралась внести законопроект, обязывающий такси ставить перегородки, но и тогда эксперты раскритиковали предложение. «Во-первых, наличие любого предмета на пути взгляда водителя в зеркало заднего вида искажает расстояние, искажает взгляд, – говорил «Известиям» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. – Во-вторых, наличие любых посторонних предметов, склонных к деформации и поломке во время ДТП, в салоне тоже не приветствуется. Представьте себе, что это оргстекло во время ДТП раскололось и осколки причинили водителю и пассажиру серьезные травмы. В автомобилях используют трехслойное лобовое стекло – триплекс, которое наклеено на специальную пленку и в случае ДТП не колется на большие куски, а рассыпается в мелкую труху».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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