Количество пневмоний в Свердловской области превышает в 4,3 раза показатели прошлых лет

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших пневмонией – сейчас таких уже в 4,3 раза больше, чем в среднем за прошлые годы. В 35% случаев у пациентов диагностируется Covid-19. Неделей ранее в регионе было зафиксировано 3 067 случаев внебольничной пневмонии, с тех пор рост не замедлялся. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последние семь дней зарегистрировано еще 3 254 случая. Это в 4,3 раза выше среднемноголетних показателей, – отмечают врачи. У каждого третьего больного воспалением легких (35,4% случаев) впоследствии был диагностирован коронавирус.

Роспотребнадзор назвал и самые неблагополучные по пневмонии территории, среди них – ЗАТО Свободный, Каменск-Уральский, Среднеуральск, Полевской, Красноуральск, Нижняя Салда, Нижний Тагил и так далее. Интересно, что Екатеринбурга в списке нет. Добавим, что свободных коек в больницах, предназначенных для лечения коронавируса и пневмоний, остается немного. По последним данным, опубликованным полпредством в УрФО, развернуто 9 005 коек, занято 83,7%. Для сравнения – в прошлую пятницу, 30 октября, октября в регионе было развернуто 8 560 спецкоек, занято – 82,6%.

Продолжается в регионе и рост сезонной ОРВИ. За неделю зарегистрировано 33689 случаев заболевания, показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 55%. Случаев гриппа пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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