Губернатор и его аппарат обойдутся бюджету в 513 млн рублей, депутаты – в 144 млн рублей

Стали известны предварительные суммы, которые заложены в проекте бюджета на 2021 год на содержание губернатора Свердловской области, аппарата губернатора и правительства, председателя и депутатов заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев в 2021 году с учетом начислений получит 7 млн 092 тысячи рублей, что на 59,5 тысячи рублей или на 0,8% меньше объема ассигнований на 2020 год. Напомним, по итогам 2019 года губернатор задекларировал доход в 5 млн 844 тысячи рублей, декларация за 2020 год будет опубликована только в 2021-м.

На содержание и обеспечение деятельности аппарата губернатора и правительства в 2021 году планируется потратить 506 млн 333 тысячи рублей, что на 17 млн 984 тысячи рублей или на 3,4% меньше, чем в 2020-м.

Председателю заксо Людмиле Бабушкиной в 2021 году заплатят 7 млн 540 тысяч рублей. В пояснительной записке уточняется, что сюда входит 1 млн 077 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск. За 2019 год спикер заработала около 6 млн рублей.

Те 30 депутатов заксобрания, которые работают на постоянной основе, в будущем году получат 136 млн 473 тысяч рублей – в среднем по 380 тысяч рублей в месяц на брата.

Это на 9 млн 952 тысячи рублей или на 7,9% больше, чем в этом году, в связи с планированием компенсаций за неиспользованный отпуск.

На депутатов Госдумы от Свердловской области и их помощников регион получит межбюджетный трансферт из федерального бюджета в сумме 56 млн 408 тысяч рублей, на сенаторов Совета Федерации и их помощников – 8 млн 621 тысячу рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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