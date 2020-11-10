ХК «Автомобилист» передал более тысячи литров питьевой воды в ковидарий с огромными очередями

Хоккейный клуб «Автомобилист» передал 1242 литра питьевой воды в ЦГБ № 24 Екатеринбурге, где проходят лечение больные коронавирусом. Именно в этой больнице уже больше месяца скапливаются огромные очереди пациентов, которые ждут диагностику легких на КТ.

В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что запаса питьевой воды должно хватить больнице примерно на две недели. «Сейчас людей поступает очень много, им приходится несколько часов ждать в процессе обследования, маршрутизации. Их привозят без еды, без воды, поэтому такая помощь точно не будет лишней», – рассказала терапевт-кардиолог, инфекционист приемного отделения больницы Оксана Пилипишина.

«Наш клуб благодарит врачей и весь медицинский персонал за их тяжелый труд во время пандемии. Чтобы немного скрасить будни врачей, талисман «Автомобилиста» лось Автик вручил больнице подарки от клуба», – отметили в пресс-службе ХК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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