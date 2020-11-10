российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 ноября 2020, 12:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» передал более тысячи литров питьевой воды в ковидарий с огромными очередями

Хоккейный клуб «Автомобилист» передал 1242 литра питьевой воды в ЦГБ № 24 Екатеринбурге, где проходят лечение больные коронавирусом. Именно в этой больнице уже больше месяца скапливаются огромные очереди пациентов, которые ждут диагностику легких на КТ.

В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что запаса питьевой воды должно хватить больнице примерно на две недели. «Сейчас людей поступает очень много, им приходится несколько часов ждать в процессе обследования, маршрутизации. Их привозят без еды, без воды, поэтому такая помощь точно не будет лишней», – рассказала терапевт-кардиолог, инфекционист приемного отделения больницы Оксана Пилипишина.

«Наш клуб благодарит врачей и весь медицинский персонал за их тяжелый труд во время пандемии. Чтобы немного скрасить будни врачей, талисман «Автомобилиста» лось Автик вручил больнице подарки от клуба», – отметили в пресс-службе ХК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Covid-чемоданчик. Что приготовить на случай госпитализации пациенту с коронавирусом. / В Кольцово украли единорога (ФОТО). / Статистика: каждый день от коронавируса умирают восемь свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» при пустых трибунах одержал трудную победу над «Локомотивом» (ФОТО)

На матче «Автомобилиста» разыграют 100 литров бензина

Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» 14-й раз подряд обыграть «Трактор»

Хоккеист «Автомобилиста» удивил всех джентльменским поступком на игре с «Сибирью»

«Автомобилист» дома уступил «Витязю»

«Автомобилист» одержал трудную победу над «Авангардом» (ФОТО)

«Автомобилист» привез четыре очка с выезда

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, ХК «Автомобилист»,