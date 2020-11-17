К концу 2021 года Куйвашев обещал среднюю зарплату на уровне июня этого года

По итогам 8 месяцев 2020 года средняя зарплата в Свердловской области составила 42 000 рублей, но, по прогнозам правительства, к концу 2021 года она увеличится до 43 704 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня, выступая в заксобрании, губернатор Евгений Куйвашев.

Между тем еще несколько месяцев назад средняя зарплата в регионе была выше. Как уже писал «Новый День», в июне 2020 года среднемесячная зарплата по полному кругу организаций в Свердловской области достигла 43 тысяч 900,8 рублей, что на 2,4% выше, чем год назад.

Добавим, глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в сентябре заявил, что в областном центре среднемесячная заработная плата в первом полугодии 2020 года составила 55 939 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

В Екатеринбург на помощь больным с коронавирусом отправили бригаду врачей из Москвы. / Музей в Историческом сквере разрешили отреставрировать. / 17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»