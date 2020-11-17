Депутаты поддержали прокуратуру, которая заставляет мэрию Екатеринбурга отказаться от согласования облика зданий

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова внесла представление мэрии, требуя отменить правило об обязательном согласовании архитектурного облика зданий. Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству старший помощник прокурора Виктория Бабешко (сама Кузнецова отсутствовала по болезни) пояснила, что требование по согласованию противоречит законодательству. Ранее Екатеринбург уже проигрывал суды застройщикам, которые не смогли получить от чиновников одобрения их проектов.

«Это (согласование облика, – прим. ред.) моя зона ответственности, и с таким решением зона ответственности сужается. Контроль за формированием облика города будет утерян, как говорится, никогда такого не было…" – посетовал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и запустил слайды с видами типичной застройки в поддержку своих слов. Он отметил, что в настоящее время на уровне Госдумы решается вопрос об изменениях в полномочиях муниципалитетов как раз по поводу согласования облика. Ожидается, что практика Екатеринбурга по согласованию облика зданий станет законной.

«Архитектура не согласна с протестом, я тоже не согласен. Но есть закон, и правовых оснований не удовлетворять протест у нас нет. Я что могу посоветовать: идите в «вышку», я изменений в Жилищный кодекс уже семь лет жду. Я считаю, что протест надо удовлетворить», – заявил председатель комиссии по горхозяйству Александр Колесников. Собравшиеся депутаты его поддержали единогласно, теперь вопрос будет вынесен на рассмотрение гордумы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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