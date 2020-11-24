Депутаты согласились с требованием прокуратуры не согласовывать облик зданий в Екатеринбурге

В ЕГД сегодня депутаты общим голосованием поддержали прокуратуру, которая требовала отказаться от согласования архитектурного облика зданий. Как напомнила сегодня на заседании ЕГД старший помощник прокурора города Елена Давыдова, требование по согласованию противоречит законодательству.

Добавим, Гильдия строителей Урала сегодня сообщила, что по решению суда из административного регламента выдачи разрешений на строительство вычеркнуты положения, касающиеся согласования архитектурно-градостроительного облика. Соответствующий иск гильдии удовлетворил Свердловский облсуд. «Наш основной аргумент был в том, что исчерпывающий перечень документов для выдачи разрешений на строительство предусмотрен Градостроительным кодексом. Требовать какие-то иные документы по закону запрещено. После вступления в силу решения суда нельзя будет проверять наличие согласованного архитектурно-градостроительного облика при выдаче разрешений. И невозможно станет отказывать по причине его отсутствия», – рассказал заместитель директора Гильдии строителей Урала Александр Кислых.

Напомним, ранее Екатеринбург уже проигрывал суды застройщикам, которые не смогли получить от чиновников одобрения их проектов. Ранее, на заседании комиссии по городскому хозяйству действующий главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков указывал, что требование отменять нельзя, иначе будет утерян контроль за формированием облика города. Строители же считают, что отмена требования о согласовании облика – это защита от произвола чиновников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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