Строители поддержали прокуроров, которые запрещают мэрии согласовывать облик зданий

Екатеринбургская городская дума завтра рассмотрит протест прокуратуры, согласно которому мэрия обязана перестать требовать согласования архитектурного облика зданий.

В Гильдии строителей ждут отмены требования, считая, что это снизит уровень коррупции. «Мы благодарны прокурору города и комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству, которые поддержали нашу позицию. В первую очередь добровольное согласование архитектурно-градостроительного облика – это защита от произвола чиновников. Поправки в Градостроительный кодекс РФ в любом случае не предусматривают эту процедуру в принудительном порядке. Добровольное же согласование АГО станет действительно важным механизмом, который позволит сбалансировать интересы общества и бизнеса. Мы убеждены, что востребованность процедуры у застройщиков только вырастет, хотя они и раньше ей пользовались», – прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга, член правления свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин в свою очередь отметил, что согласовывать облик зданий разумно в самом начале проектирования, а не на конечной стадии, но если обязательного требования о согласовании не будет, то никакой архитектурной вакханалии в городе не начнется.

Добавим, действующий главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков считает, что требование отменять нельзя, иначе будет утерян контроль за формированием облика города.

Ранее депутаты профильной комиссии ЕГД поддержали требование прокуратуры. Однако не потому, что разделяют позицию Трапезникова и Вяткина, а из-за требований закона. «Архитектура не согласна с протестом, я тоже не согласен. Но есть закон, и правовых оснований не удовлетворять протест у нас нет», – заявил перед голосованием председатель комиссии по горхозяйству Александр Колесников.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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