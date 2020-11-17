12 депутатов заксо прогуляли принятие бюджета. Поименный список

Сегодня в заксо депутаты рассматривали в первом чтении главный финансовый законопроект региона. Однако 12 парламентариев не явились за обсуждение бюджета.

«Новый День» выяснил, кто проигнорировал заседание:

Игорь Аксенов (КПРФ),

Алексей Дронов (ЕР),

Андрей Жуковский (СР),

Александр Коркин (ЛДПР),

Алексей Кушнарев (ЕР),

Александр Ладыгин (КПРФ),

Анатолий Марчевский (ЕР),

Виктор Маслаков (СР),

Владимир Рощупкин (ЕР),

Валерий Савельев (ЕР),

Геннадий Ушаков (СР),

Елена Чечунова (ЕР).

По каким причинам эти депутаты прогуляли важное мероприятие, выяснить не удалось. В заксо всегда в начале заседаний информировали, кто из депутатов отсутствует и кто из них – по уважительной причине. Такая практика была еще весной, но на этом заседании сведения о прогульщиках обнародованы не были – «Новому Дню» ее предоставили собственные источники. Известно лишь, что депутат Коркин не явился, потому что ездил в Серов – там его судят за убийство по неосторожности.

Парламентарии, присутствующие на заседании, проголосовали за принятие бюджета в первом чтении, против был только один. Плюс депутат Валентин Лаппо (ЕР) воздержался от голосования – агентство не смогло выяснить, принципиальная ли это его позиция или он отвлекся в важный момент.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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