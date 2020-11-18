Комиссия по МСУ снова изменила положение об общественной палате, передав ее под контроль думе Екатеринбурга

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила изменения в регламент работы общественной палаты – аналогичное решение весной этого года вызвало публичный скандал, так как благодаря поправкам контроль над ОП должен перейти к думе.

Сегодня председатель ОП Александр Косинцев рассказал о новых предложениях по изменению регламента работы общественной палаты. Главных изменений четыре. Первое касается принципа формирования ОП: ранее предлагалось выбирать ее членов только из числа представителей общественных объединений, но теперь решили сохранить возможность участвовать самовыдвиженцам. Треть членов выберет гордума, треть администрация, оставшихся утвердят уже избранные совместно. Второй нюанс касается процедуры формирования ОП: инициировать избрание новых членов будет дума, а не мэрия. Третье изменение – тех, кто трижды прогулял заседание ОП, смогут исключить из ее рядов (этот пункт и весной нашел поддержку), последнее – материально-техническое обеспечение деятельности ОП переходит от администрации к гордуме.

Последний пункт вызвал больше всего разногласий. Представители мэрии отметили, что по федеральному законодательству дума не может содержать общественников. Депутат Михаил Матвеев заявил, что фактически ОП переходит под контроль гордумы. Политолог и член ОП Александр Белоусов заметил, что практика, когда за думой закрепляется материальное обеспечение, в российских регионах отсутствует, лучше это оставить за мэрией, как ранее предлагал в том числе замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев. Сегодня на заседании Белоусов рассказал, что предложенные поправки возмутили членов общественной палаты, им пообещали обсуждения, но фактически их не было. «У меня возникает стойкое впечатление, что нас вовлекают в политические конфликты. Заседания у нас не было, было дистанционное анкетирование при непрозрачном подсчете голосов. У нас завтра заседание ОП, не когда-то, а именно завтра. Почему бы этот пункт обсуждения не вынести дополнительным пунктом на заседании ОП и там нормально проголосовать?" – поинтересовался он.

В итоге пункт о передаче материального обеспечения предложили убрать из проекта, голоса депутатов разделились поровну, 5/5, а это значит, что предложение не прошло. Проект решения в целом депутаты одобрили. Теперь его должны будут рассмотреть на заседании гордумы.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/690133.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/690451.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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