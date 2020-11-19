Использование планшетов сделает перепись населения вдвое дешевле, чем в 2010 году

Использование планшетов во время Всероссийской переписи населения 2021 года сделает процесс в два раза дешевле, чем в 2010 году.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замруководителя Росстата Павел Смелов. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», чиновник сообщил, что общий бюджет переписи составит не более 32 млрд рублей. 50% этих средств направят на оплату труда переписчиков, 30% – на закупку планшетов.

Планшеты для переписи имеют ряд особенностей: у них есть дополнительный пауэр-банк, который позволит переписчику до трех раз за день зарядить устройство полностью. На планшете установлена отечественная операционная система, чтобы обеспечить сохранность данных. Механизм работы прост: переписчик открывает программу, находит в базе данных жилое помещение, в которое он пришел, и заполняет анкету. Персональные данные сразу после этого никуда по сети не передаются. После окончания работы переписчик скачает информацию с планшета по защищенной сети в специально оборудованном пункте переписной комиссии.

Добавим, осенью началась перепись в отдаленных и труднодоступных территориях, например, в Свердловской области – в Махневском МО и Байкаловском районе. Активная фаза переписи намечена с 1 по 30 апреля. Ранее планировалась, что Всероссийская перепись пройдет в октябре 2020 года, но в июне Росстат сдвинул сроки на апрель 2021 года из-за борьбы с угрозой коронавируса.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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