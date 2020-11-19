Во время переписи-2021 впервые учтут маятниковую трудовую миграцию

Во время Всероссийской переписи населения 2021 года гражданам предложат ответить на ряд вопросов, которых не было в прошлый раз.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замруководителя Росстата Павел Смелов, впервые граждан будут спрашивать не только о том, работают ли они, но и о том, где именно – в том же городе, где живут, в соседнем или в другом субъекте РФ. Это позволит властям оценить маятниковую миграцию и потребность в транспортной инфраструктуре.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области маятниковая миграция достаточно распространена. Еще в 2018 году при обсуждении создания Екатеринбургской агломерации эксперты говорили, что из Заречного на работу в Екатеринбург ездит 60 % трудоспособного населения, немногим меньше – из Дегтярска.

Также в анкете появится вопрос о том, на каких языках говорят россияне в семье и на работе.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 19.11.20

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