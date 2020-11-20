На уличном фасаде Академии единоборств РМК покажут матч «Автомобилиста»

Болельщики екатеринбургской команды «Автомобилист» смогут посмотреть ближайший домашний матч клуба на большом экране. Доступ зрителей на арену, напомним, закрыт по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – все спортивные мероприятия в помещениях проходят без болельщиков. Трансляция игры против нижегородского «Торпедо» пройдет на медиафасаде Академии единоборств РМК в субботу, 21 ноября. Начало матча – в 16:30.

«Более сотни болельщиков смогут посмотреть игру из своих автомобилей. Кроме трансляции гостей ждут выступление группы поддержки, горячий чай, розыгрыш призов. Также болельщики смогут передать заряд эмоций команде: во время игры в паузы планируется включение из фан-зоны на куб на арене», – сообщили в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Елена Сычева

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