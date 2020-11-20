российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 ноября 2020, 10:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На уличном фасаде Академии единоборств РМК покажут матч «Автомобилиста»

Болельщики екатеринбургской команды «Автомобилист» смогут посмотреть ближайший домашний матч клуба на большом экране. Доступ зрителей на арену, напомним, закрыт по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – все спортивные мероприятия в помещениях проходят без болельщиков. Трансляция игры против нижегородского «Торпедо» пройдет на медиафасаде Академии единоборств РМК в субботу, 21 ноября. Начало матча – в 16:30.

«Более сотни болельщиков смогут посмотреть игру из своих автомобилей. Кроме трансляции гостей ждут выступление группы поддержки, горячий чай, розыгрыш призов. Также болельщики смогут передать заряд эмоций команде: во время игры в паузы планируется включение из фан-зоны на куб на арене», – сообщили в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

Куйвашев заявил о продлении дистанта для школьников. / Прения по делу травмированного в сквере Румянцева перенесли: заболел подсудимый. / Эксперт: «КТ в десять раз опаснее рентгенографии». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» передал более тысячи литров питьевой воды в ковидарий с огромными очередями

«Автомобилист» при пустых трибунах одержал трудную победу над «Локомотивом» (ФОТО)

На матче «Автомобилиста» разыграют 100 литров бензина

Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» 14-й раз подряд обыграть «Трактор»

Хоккеист «Автомобилиста» удивил всех джентльменским поступком на игре с «Сибирью»

«Автомобилист» дома уступил «Витязю»

«Автомобилист» одержал трудную победу над «Авангардом» (ФОТО)

«Автомобилист» привез четыре очка с выезда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,