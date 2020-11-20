Куйвашев, недавно вернувшийся из загранпоездки, заявил, что с прямыми перелетами за рубеж из Кольцово «придется повременить»

Власти не намерены в ближайшее время восстанавливать прямое международное сообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Такое заявление сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме. Сам он, напомним, недавно побывал за рубежом – в Будапеште.

«Отмена регулярного международного сообщения, конечно, серьезно осложнила жизнь нашему аэропорту. И здесь действительно ничего хорошего нет. При этом в условиях пандемии – это вынужденная и оправданная мера. Если к цифрам обращаться, то, по данным Роспотребнадзора, с отдыха из Турции вернулось что-то около 10 тысяч Covid-положительных россиян. Цифра, согласитесь, серьезная», – написал Куйвашев.

Отметим, что в Свердловской области цифры куда более скромные. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что из 29,5 тысячи человек, которые побывали за границей с августа и вернулись в Свердловскую область, ПЦР показал положительный результат только у 194 человек – менее чем у 1%.

«При этом мы, конечно, в период, когда у нас был спад заболеваемости, обращались к федеральным властям с ходатайством об открытии международного авиасообщения, но даже в тех условиях и Роспотребнадзор, и Росавиация дали отрицательные заключения. Сегодня ситуация, к сожалению, снова осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелетами за рубеж придется повременить», – заявил губернатор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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