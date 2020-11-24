Приговор убийце, зарезавшему ребенка из-за пролитого спирта, оставлен в силе

Второй апелляционный суд оставил в силе приговор свердловчанину Александру Осипову, который с особой жестокостью убил двухлетнюю внучку своей сожительницы за пролитую кружку спирта.

Пресс-служба суда сообщает, что коллегия по уголовным делам изучила материалы уголовного дела, выслушала участников процесса и решила оставить приговор Свердловского областного суда от 25 августа 2020 года без изменения, апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения.

Как уже сообщал «Новый День», зверское убийство произошло 23 марта 2019 года. Осипов выпивал с матерью ребенка, своей падчерицей, потом женщина ушла на работу, а он продолжил застолье. В квартире было двое детей – двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Мужчина налил себе спирт в кружку и поставил ее на стол. Девочка играла рядом и случайно опрокинула емкость. Осипов оттолкнул ребенка и снова налил. Девочка, играя, снова опрокинула кружку. Тогда мужчина схватил ее за шею и вынес в коридор – это видел старший ребенок. В коридоре ирбитчанин 48 раз ударил малышку ножом и как минимум 15 раз швырнул ее об угол холодильника. Девочка скончалась на месте.

Свою вину Осипов так и не признал. По его версии, девочку убил неизвестный, который мог проникнуть в квартиру, пока он спал. Свердловский облсуд приговорил Осипова к 19 годам колонии строгого режима. Его защита пыталась обжаловать приговор во Втором апелляционном суде общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург).

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Евгения Вирачева

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