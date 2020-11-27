Для екатеринбуржцев зальют более 140 катков

В этому году в Екатеринбурге будет залито 142 катка, большинство из которых традиционно располагаются во дворах. Об этом сегодня заявила начальник городского управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина.

По ее словам, особенностью нынешнего зимнего сезона является перенос ледового катка в парке Маяковского. В этом году площадка будет располагаться в фан-зоне, а пешеходные дорожки останутся нетронутыми.

Также Фитина подчеркнула, что число катков по сравнению с прошлым годом не изменится, а на открытых ледовых площадках можно находиться без масок. «На сегодняшний день мы стараемся соблюсти все требования Роспотребнадзора по ограничительным мероприятиям. В помещениях для переодевания нужно будет находиться в защитных масках, и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. На ледовой площадке можно кататься без маски», – отметила начальник управления.

Как уже писал «Новый День», сегодня открылся каток «Юность». Теперь площадка доступна для посещения ежедневно. Также на начало декабря в Екатеринбурге запланировано открытие еще 7 крупных катков, два из которых находятся в отдаленных районах города.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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