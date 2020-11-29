Найдено тело второго рыбака, пропавшего на севере области 10 дней назад

Спасатели нашли и извлекли из воды тело второго погибшего, провалившегося на снегоходе под лед на реке Пелым. Поисковая операция продолжалась 8 дней, в ней были задействованы 20 человек (спасатели и добровольцы).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в период поисков были обследованы 4200 кв. м. дна реки, 1200 кв. м. береговой зоны вниз по течению реки. Водолазные работы осложнялись завалами в русле реки и плохой видимостью в воде. Для погружения в воду спасатели оборудовали майны (проруби) во льду, толщина которого составляет 20 сантиметров. Кроме того, было проведено преграждение реки кольями в 10 км вниз по течению реки от места происшествия. Проводилась распиловка льда по секторам и их обследование. Поисковые работы проводились на морозе, который достигал – 20 градусов.

Напомним, двое мужчин на снегоходе уехали на рыбалку из Пелыма еще 18 ноября, а к вечеру 19 ноября перестали выходить на связь с родными, и те обратились в полицию. Полицейские выяснили, что мужчины возвращались с уловом на снегоходе со сломанной фарой. Другие рыбаки предлагали им переночевать в таежной избушке, но те отказались. Утром местные жители обнаружили следы снегохода, которые обрывались у полыньи в реке. 20 ноября тело одного из мужчин и сам снегоход обнаружили и извлекли из полыньи.

Пелым, Елена Владимирова

Пелым. Другие новости 28.11.20

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