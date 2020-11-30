«Автомобилист» в пике: екатеринбуржцы проиграли шестой матч подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду уступил «Салавату Юлаеву», не забросив ни одной шайбы. Матч в КРК «Уралец», проходивший без зрителей, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Причем все три периода прошли без голов, а уфимцы смогли распечатать ворота Якуба Коваржа только в овертайме, когда «Автомобилист» остался в меньшинстве.

Главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции заявил, что «Автомобилист» не реализовал кучу моментов, поэтому получил такой результат.

«Сегодня соперник очень хорошо сыграл на отскоках, было много заблокированных бросков. Нам не удалось завершить эти атаки взятием ворот. Нужно было забивать в большинстве, особенно в третьем периоде, когда у нас был достаточно опасный розыгрыш, но не сделали это. Вратарь и защитники соперника сегодня хорошо сыграли», – прокомментировал канадский специалист.

Журналисты спросили тренера, почему матч получился такой скучный и не засыпал ли он на скамейке по ходу игры?

«Нет-нет, я не могу спать на тренерском месте. У нас был очень серьезный соперник, было много борьбы в нейтральной зоне. И помимо этого приходилось много работать в атаке, все моменты нужно было выцарапывать, совершать много действий без шайбы, чтобы получились броски. Нет, спать мне не хотелось, сегодня игра была равной», – ответил Билл Питерс.

Сегодняшнее поражение стало шестым кряду для «Автомобилиста». Но наставник команды отметил, что не чувствует давления со стороны руководства клуба.

«Конечно, очень неприятно иметь такую серию поражений, тем более в ряде матчей, например, с «Трактором», мы могли одержать победу, но потерпели поражение в овертайме – как и сегодня, играя в меньшинстве. Это неприятно, но по ходу сезона могут случаться такие вещи. Но есть и позитивные моменты: в команду вернулись Холланд и Мамкин, мы ожидаем прихода Корбиниана Хольцера (клуб подписал контракт с немецким защитником из НХЛ в начале ноября, – прим. ред.), он должен появиться в составе на следующую игру против московского «Динамо». К этому моменту я узнал много нового о своей команде. Мы продолжаем работать и делаем выводы после ошибок. Я надеюсь, что в следующем матче будет уже другой результат», – сообщил Билл Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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