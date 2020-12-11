Выборный 2021 год станет серьезной проверкой команды Куйвашева на прочность

В 2021 году губернатору Евгению Куйвашеву предстоит снова доказать центру свою эффективность: свердловчане будут выбирать депутатов Государственной думы и регионального законодательного собрания, и руководитель области должен будет подтвердить, что контролирует все происходящие в ней процессы – и социально-экономические, и политические.

По данным источников «Нового Дня», точные задачи на предстоящие выборы Москва перед регионами пока не поставила. Но проблемы, с которыми Свердловская область входит в большой выборный цикл, уже очевидны. Это и падение реальных доходов населения, и бюджет с дефицитом в 40 млрд рублей, и неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с Covid-19.

Насколько правительство Свердловской области во главе с Евгением Куйвашевым готово к новым испытаниям, «Новый День» спросил у директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководителя Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолия Гагарина. По мнению эксперта, команда Куйвашева технически имеет возможность справиться с поставленными задачами. И один из путей – ранний старт избирательной кампании. «Необходимо заранее предусмотреть все варианты развития ситуации, мобилизовать сеть технологов, которые отработали бы все эти сценарии, создать необходимые технологические структуры. Осуществить своевременный подбор всех необходимых персон, которые помогут запустить эти процессы. Все эти задачи нужно решить на берегу, уже сейчас, а не в пожарном порядке, – считает Гагарин. – Режим форс-мажора, который в последнее время имеет место, сказывается на результатах».

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», могут ли повлиять на эффективность выборных процессов кадровые перестановки в правительстве Свердловской области, о возможности которых говорят в кулуарах, Анатолий Гагарин ответил: «Разве что косвенно». По мнению эксперта, замена того или иного члена правительства на избирательный процесс не влияет. «Главное – это наличие сильной политической воли, которая проистекает от руководителя, выполнение его поручений, сплоченность команды», – отметил Гагарин.

Еще одна потенциальная опасность выборного 2021 года – это возможное столкновение власти с недовольством электората, вызванным ухудшением экономической ситуации по всей стране. Пока еще каких-то заметных проявлений этого не видно. Но если они все-таки будут, считает Анатолий Гагарин, то главное – просчитать, кто именно из политических игроков сможет приватизировать результаты этих событий. «Даже партия власти при профессиональном подходе может обратить это себе на пользу, – полагает эксперт. – Если вы готовитесь заранее, то можно заранее рассчитать все повороты кампании, как шахматную партию. Но, повторяю, начинать надо уже сейчас».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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