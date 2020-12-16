Екатеринбургские депутаты без поправок утвердили бюджет образования на 2021 год

Комиссия по развитию образования гордумы Екатеринбурга одобрила параметры бюджета-2021 в части расходов на школы и детские сады. На общее содержание городской системы образования запланировано 26,185 миллиарда рублей (или 53% от всей казны). Депутаты во втором чтении не внесли ни одной поправки в проект, вопрос единогласно вынесен на обсуждение в думе.

Как ранее писал «Новый День», в следующем году в Екатеринбурге продолжится строительство шести школ, на эти цели заложено 1,898 миллиарда рублей. На капитальный ремонт, в том числе на увеличение мест за счет пристроев, предусмотрено 752 миллиона рублей. В списке ремонтируемых учреждений – школа № 25 в новом микрорайоне Мичуринский и многострадальная школа № 179 в Северке.

В целом на общее образование в городском бюджете заложено 13,4 миллиарда рублей, на содержание, ремонт и строительство детских садов – 8,9 млрд, на дополнительное детское образование – 2,3 миллиарда рублей. В проекте бюджета также есть расходы на единственное муниципальное высшее учебное заведение – Екатеринбургскую академию современного искусства. Непосредственно вуз получит 55 миллионов рублей, а на капитальный ремонт здания, где находится ЕАСИ, уйдет еще 67 миллионов рублей. Отметим, что академия располагается в крыле памятника конструктивизма «Фабрика Кухня» на Уралмаше. В мае этого года здание пострадало от пожара.

Думская комиссия также утвердила расходы на спорт Екатеринбурга. Общие затраты в 2021 году составят 1,3 миллиарда, что на 12% больше, чем в 2020-м. Индексация объясняется увеличением расходов на спортивные школы. В целом массовый спорт получит 68,9 миллиона рублей, а спорт высших достижений – 942 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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