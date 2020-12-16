российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 декабря 2020, 12:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургские депутаты без поправок утвердили бюджет образования на 2021 год

Комиссия по развитию образования гордумы Екатеринбурга одобрила параметры бюджета-2021 в части расходов на школы и детские сады. На общее содержание городской системы образования запланировано 26,185 миллиарда рублей (или 53% от всей казны). Депутаты во втором чтении не внесли ни одной поправки в проект, вопрос единогласно вынесен на обсуждение в думе.

Как ранее писал «Новый День», в следующем году в Екатеринбурге продолжится строительство шести школ, на эти цели заложено 1,898 миллиарда рублей. На капитальный ремонт, в том числе на увеличение мест за счет пристроев, предусмотрено 752 миллиона рублей. В списке ремонтируемых учреждений – школа № 25 в новом микрорайоне Мичуринский и многострадальная школа № 179 в Северке.

В целом на общее образование в городском бюджете заложено 13,4 миллиарда рублей, на содержание, ремонт и строительство детских садов – 8,9 млрд, на дополнительное детское образование – 2,3 миллиарда рублей. В проекте бюджета также есть расходы на единственное муниципальное высшее учебное заведение – Екатеринбургскую академию современного искусства. Непосредственно вуз получит 55 миллионов рублей, а на капитальный ремонт здания, где находится ЕАСИ, уйдет еще 67 миллионов рублей. Отметим, что академия располагается в крыле памятника конструктивизма «Фабрика Кухня» на Уралмаше. В мае этого года здание пострадало от пожара.

Думская комиссия также утвердила расходы на спорт Екатеринбурга. Общие затраты в 2021 году составят 1,3 миллиарда, что на 12% больше, чем в 2020-м. Индексация объясняется увеличением расходов на спортивные школы. В целом массовый спорт получит 68,9 миллиона рублей, а спорт высших достижений – 942 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

Свердловская область поднялась на шестое место по уровню прироста заболевших коронавирусом. / Грустный Новый год: какие ограничения ввели регионы России для жителей и туристов на праздники. / Антитела к Covid-19 найдены более чем у 50% уральцев и сибиряков, сдавших анализ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,