Преемник Галины Кулаченко не будет замом Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в собственный указ о составе правительства Свердловской области, подписанный в 2012 году.

Изменение только одно, но достаточно принципиальное: когда в регионе назначат нового министра финансов, он не будет совмещать эту должность с постом заместителя губернатора, как это в течение восьми лет делала Галина Кулаченко.

Как уже сообщал «Новый День», разговоры об уходе Кулаченко ходили достаточно давно. 9 декабря, на следующий день после принятия в третьем чтении закона о бюджете на 2021 год, Евгений Куйвашев подписал указ о награждении Галины Кулаченко почетным знаком «За заслуги перед Свердловской области» I степени. В документе говорится, что Галина Кулаченко награждена «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

А в день последнего в этом году заседания заксо Галина Кулаченко письменно простилась с депутатами и сообщила, что уходит с госслужбы с 23 декабря.

По мнению политологов, найти ей замену будет нелегко. «Подобрать человека на место Кулаченко будет непросто, – считает, в частности, Сергей Мошкин. – Замены в правительстве – дело обычное, но этот случай – особенный: человек должен буквально дышать в одном ритме с руководителем». Напомним, Галина Кулаченко пришла в свердловский минфин сразу же вслед за назначением на пост губернатора региона Евгения Куйвашева, летом 2012 года. Чиновники работали вместе еще в мэрии Тюмени.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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